Borse di studio 2019/2020 del Libero consorzio, c'è tempo fino al 17 gennaio

Borse di studio 2019/2020: Fissato dalla Regione Siciliana entro 17 gennaio 2020 il termine per presentare le istanze per le famiglie degli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie. Le domande dovranno essere presentate, esclusivamente, nell’Istituzione scolastica frequentata dagli studenti che ne hanno diritto.

Per tale scopo, nel sito internet dell’Ente “www.provincia.agrigento.it” nella sezione “Primo Piano” della home page, è disponibile il bando dell'Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale per l’assegnazione delle borse di studio con la relativa documentazione, incluso il modello della domanda da presentare.

Il bando per le borse di studio è destinato a quelle famiglie di alunni della scuola dell’obbligo e superiore, statale e paritaria, per contribuire alle spese sostenute per l’istruzione dei propri figli per l’anno scolastico 2019/2020. Le famiglie devono essere in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 10.632,94. Gli studenti che frequentano le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, inoltre, devono essere residenti nel territorio della Regione Siciliana. L'attestazione Isee da presentare è quella in corso di validità. Saranno prese in considerazione, esclusivamente, le attestazioni ISEE valide, ovvero, tutte quelle che non riporteranno alcuna “annotazione” di

omissione/difformità, a pena di esclusione. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, terminata la fase di verifica dei

requisiti, provvederà al pagamento degli aventi diritto quando saranno erogate le somme dalla Regione Siciliana.