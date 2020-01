Lezione d'Illuminismo per gli alunni del "Pirandello" di Porto Empedocle

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Lezione di Illuminismo, nella biblioteca Gaspare Ambrosini dell’ex Provincia, per 50 alunni dell’Istituto comprensivo statale “Luigi Pirandello” di Porto Empedocle. La biblioteca del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, infatti, conserva una pregevole copia della “Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts e des métiers”di Diderot e D’alembert.

Si tratta della terza edizione del cosiddetto “Manifesto dell’Illuminismo” dedicata a sua altezza l’arciduca d’Austria Pietro Leopoldo Granduca di Toscana, in seguito imperatore Leopoldo II.

Stampata a Livorno dal 1770 al 1778, è composta da 28 volumi, di cui 17 di testo e 11 di tavole, ma di questi 28 volumi ci sono pervenuti il XXVI, che corrisponde al IX delle tavole.

Gli studenti hanno, poi, visionato il pregiato patrimonio librario costituito da circa 6000 volumi a prevalente indirizzo storico, giuridico ed amministrativo, che rappresenta uno strumento essenziale di documentazione ed informazione.

Infine, la visita alla Galleria della Scala Reale e all’Aula Consiliare “Luigi Giglia”.

Gli alunni erano accompagnati dai docenti Pamela Vitale e Nicolò Borsellino.

Il percorso all’interno del Palazzo della Provincia comprende tutti beni dell’ex Provincia il cui comune denominatore è il XIX secolo compreso il Giardino Botanico con l’erbario e, prossimamente, anche l’Officina delle tradizioni popolari.

Gli “Ecomusei”, infatti, sono previsti dalla legge regionale n. 16 del 2 luglio 2014 che ha attribuito agli enti pubblici e privati, agli anti locali e alle associazioni, la possibilità di istituirli.

Il termine “Ecomuseo” indica un territorio caratterizzato da ambienti di vita tradizionali, patrimonio naturalistico e storico-artistico particolarmente rilevanti e degni di tutela, restauro e valorizzazione.

La realizzazione dell’Ecomuseo è nata dall’esigenza di riunire tutti i beni dell’ex Provincia il cui comune denominatore è il XIX secolo inserendoli al meglio in una rete di strutture, attività, laboratori ed eventi distribuiti sul territorio.