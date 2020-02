L'istituto "Foderà" ed il giardino Botanico: insieme per una convenzione

La convenzione tra il giardino Botanico di Agrigento e l'istituto "Foderà“, indirizzo tecnico tecnologico, è stata stipulata nell’intento di promuovere azioni orientative per il proseguimento del percorso di istruzione e formazione, con lo scopo di costruire un prezioso supporto alla didattica, mirata ad un attivo coinvolgimento delle scolaresche interessate.

La convenzione è mirata a sviluppare una concreta sinergia tra l’Istituto scolastico ed il giardino Botanico. Gli alunni verranno coinvolti in: Attività di studio, monitoraggio e catalogazione delle vegetazioni arborea e arbustiva, presenti nel giardino; Studio di preesistenze archeologiche ed evidenze geologiche; Rilievi topografici in campo; Implementazione dell’erbaio; Progettazione di impianti di automatizzazione ( gestione delle risorse irrigue, fitosanitarie, ecc); Sperimentazione mediante messe a dimora a coltivazione di piante arboree, arbustive ed erbacee provenienti da diversi paesi, nell‘ intento di studiare e verificare la capacità di adattamento nelle nostre condizioni climatiche di piante tropicali e subtropicali, anche per lo studio e l’approfondimento die cambiamenti climatici e il conseguente adattamento di piante non autoctone all’areale della nostra zona climatica. Inoltre verranno realizzati un orto sensoriale e un orto terapeutico per persone diversamente abili.