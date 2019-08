Vacanze agli sgoccioli per gli studenti, la campanella suonerà il 12 settembre

Suonerà il 12 settembre la campanella dei principali istituti scolastici dell’Agrigentino. Le vacanze sono ormai agli sgoccioli e gli studenti saranno pronti a tornare tra i banchi di scuola. Saranno 208 giorni di scuola, 207 a seconda dei giorni stabiliti per la festa del santo patrono.

Negli istituti dove la campanella suona cinque volte a settimana, i giorni durante l'anno saranno 176. Il calendario, secondo quanto fa sapere l’edizione odierna de La Sicilia, potrà essere adattato dai consigli di circolo e di istituto “in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell’offerta formativa”.

Dunque, ogni istituto, potrà adottare un proprio calendario. Nessuna novità per le festività già calendarizzate, come quelle dell’uno novembre, del 25 aprile, del primo maggio e del 2 giugno. Stessa storia per le vacanze di natale e di Pasqua.