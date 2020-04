Indebite trattenute per la "banca ore", il sindacato di base annuncia raffica di contenziosi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

A seguito della “storica” sentenza del tribunale di Agrigento a corrispondere spettanze retributive a titolo di banca ore, trattamento di fine rapporto e altre mensili a cinque lavoratori ex lsu gli avvocati Maria Tiziana Nicosia e Nicola Mucci, stanno provvedendo a seguito delle richieste di numerosi lavoratori, ad inoltrare alle aziende che operano nell’ambito dell’appalto “scuole belle” i provvedimenti riguardanti le indebite trattenute operate da parte del datore di lavoro con l’applicazione arbitraria ed illegittima dell’istituto della cosiddetta banca ore. Ed inoltre con la mancata corresponsione del trattamento di fine rapporto – nonostante la conclusione del rapporto di lavoro subordinato – ed altre mensilità non versate”. Inoltre saranno avviate i procedimenti per la illegittima trattenuta del mancato avviso di dimissioni dei lavoratori firmatari del contratto Miur.