Il Rotary club in prima linea, donati due defibrillatori alle scuole di Canicattì

Sono stati consegnati due defibrillatori all’istituto tecnico G. Galilei ed all’istituto scientifico Foscolo di Canicatti. La donazione è stata messa in atto dal Il Rotary Club di Canicatti.

L'iniziativa rientra tra i services distrettuali a salvaguardia della vita di adulti e bambini. I "salva vita", sono stati consegnati per mano Salvatore Russo, presidente del Rotary Club di Canicatti, alla presenza dei dirigenti scolastici Vincenzo Fontana e Rossana Virciglio.

Ai due dirigenti Salvatore Russo ha anche recapitato gli attestati di abilitazione ufficiali per i seguenti alunni e personale della scuola:Di Grigoli Vincenzo Roberto, Leone Gaia, Scrimali Vincenzo Roberto, Accardo Alisia Calogera, Monachino Mauro, Falletta Matteo, Gammacurta Claudia, Bennici Antonio, Asaro Giuseppe Pio, Barra Nicola, Caramanna Carmelina, Tesè Dario, Lo Giudice Emanuele, Butticè Calogero, Manca Giuseppe, Chiarelli Athene Giuseppina.

"Il Rotary - fa sapere Russo - ha dato l’opportunità a diversi studenti e personale scolastico di acquisire gli strumenti per affrontare un’emergenza sia in ambito scolastico che fuori, diventando dei soccorritori laici. Tenuto conto che la maggior parte delle volte un tempestivo ed opportuno soccorso non può che essere perpetrato dalle persone presenti sul luogo dell’evento, ci si deve adoperare per diffondere quanto più possibile la conoscenza e la pratica di queste tecniche”.