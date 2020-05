Musica e talenti, Giuliana Arcidiacono vince premio al "San Petersburg International Piano Competition"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Giuliana Arcidiacono ha vinto il Primo Premio al S. Petersburg International Piano Competition nella Romantic Music Category, acquisendo il diritto a competere con altri vincitori di 12 città di tutto il mondo nella fase finale che si terrà a S. Pietroburgo nel 2021.

Allieva di Mariangela Longo all'Istituto Superiore di Studi Musicali di Ribera, dove si è laureata con il massimo dei voti e la lode, si è perfezionata con Edita Stankeviciute e Giulio Potenza presso la prestigiosa Windsor Piano Academy partner Erasmus dell'Istituto. È risultata vincitrice nel 2017 di due Primi Premi in due categorie al Marlow Competitive International Festival of Musica and Drama, nel 2018 del Primo Premio all'Amigdala International Music Competition di Catania e nello stesso anno del Primo Premio al Golden Classical Music Award di New York, dove si è esibita nel concerto finale presso la prestigiosa Weill Recital Hall alla Carnegie Hall.

Ha suonato per svariati enti, associazioni musicali ed importanti Teatri in Italia e all'estero riscuotendo ovunque lusinghieri consensi di pubblico e di critica. Frequenta attualmente presso l’Istituto Toscanini il Corso Accademico di Secondo Livello di Musica da Camera.