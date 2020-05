Giornata della Legalità, appuntamento in streaming per l'istituto "Anna Frank"

Anche quest'anno, nonostante l'emergenza Covid-19, l’Istituto comprensivo “Anna Frank” di Agrigento aderirà alla Giornata nazionale della Legalità prevista per sabato 23 maggio 2020, giorno del ventottesimonniversario della strage mafiosa di Capaci.

Per quella giornata gli alunni dell'istituto, in collegamento con i loro docenti, avranno modo di presentare gli elaborati e i prodotti multimediali a cui hanno contribuito, "in un contesto certamente inedito e innovativo - dice una nota dell'istituto - come quello della classe virtuale, ma non per questo meno efficace sotto il profilo educativo".