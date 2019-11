Giornata dei diritti dell'infanzia alla scuola media Anna Frank

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il 20 novembre 2019 il club di Agrigento ha voluto coinvolgere i tre corsi della scuola media Anna Frank nella celebrazione del trentennale della Convenzione dei diritti dell’infanzia. Dopo un accurato e proficuo lavoro in classe con i propri insegnanti, tutte le nove classi sono state coinvolti, a tre a tre, in una sessione comune tenuta dai soci del club di Agrigento, che hanno proiettato dei brevi filmati sulla dichiarazione e ascoltato l’illustrazione di cartelloni appositamente predisposti da gruppi di alunni sui diritti dei minori.

Particolare attenzione è stata prestata alle violazioni dei diritti alla parità dei sessi, alla difesa dalle guerre e dalle loro conseguenze, oltre che ai diritti dei minori stranieri non accompagnati, di cui tanto sono piene le cronache recenti. A ricordo della giornata sono stati distribuiti circa 200 segnalibri con al retro alcuni dei 42 diritti dell’infanzia e, al verso la scritta Kiwanis e la foto di un bambino migrante. La manifestazione è terminata con l’affissione di cartelloni nei corridoi della scuola in attesa dell’apertura della mostra ai parenti il pomeriggio. E’ stato, inoltre, dato appuntamento ai ragazzi per la premiazione del concorso “NOI e gli ALTRI” di cui sono stati illustrati gli obiettivi e i premi costituiti in 3 buoni di acquisto presso la libreria Tuttolomondo.

