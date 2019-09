Istituto comprensivo Guarino, ecco quando riapriranno i cancelli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Comunicazione di inizio anno scolastico. Settimana dell’accoglienza.

Considerate le delibere degli organi collegiali, si informano gli studenti e le

loro famiglie, che le lezioni avranno inizio per tutti gli ordini di scuola, martedì 10

settembre 2019. Di seguito la scansione temporale:

 Martedì 10/09/2019 solo le classi prime: 3 anni scuola dell’infanzia,

classi prime scuola primaria, classi prime scuola secondaria di 1° grado.

 Da mercoledì 11/09/2019 tutte le classi.

L’orario per la prima settimana di accoglienza sarà il seguente:

 SCUOLA DELL’INFANZIA : dalle ore 8.00 alle ore 11.15 per i giorni 10 e 11

settembre; dalle ore 8.15 alle ore 12.15 per i giorni 12 e 13 settembre.

 SCUOLA PRIMARIA : dalle ore 8.15 alle ore 11.15 per i giorni 10 e 11

settembre; dalle ore 8.15 alle ore 12.15 per i giorni 12 e 13settembre.

 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO : dalle ore 8.00 alle ore 11.00 per i

giorni 10 e 11 settembre; dalle ore 8.00 alle ore 12.00 per i giorni 12 e 13

settembre.

A partire da lunedì 16 settembre 2019 l’orario sarà il seguente:

 SCUOLA DELL’INFANZIA : dalle ore 8.00 alle ore 13.00, fatta salva la

possibilità dell’attivazione della refezione scolastica, di cui successivamente

verrà informata l’utenza.

 SCUOLA PRIMARIA

 Classi 1^- 2^ : da lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle 13.00.

 Classi 3^-4^-5^ : da lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.15.

 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO : adotterà il seguente orario, da

lunedì 16/09/2019 a venerdì 27/09/2019 : 8.00 – 13.00.

L’orario completo per la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado partirà lunedì 30 settembre 2019. Le lezioni d’indirizzo musicale inizieranno presumibilmente lunedì 30 settembre 2019. Si conferma il sabato libero per tutti gli ordini di scuola. Augurando a tutti un proficuo anno scolastico , si confida in una fattiva collaborazione e si ringrazia.