Eurolingue School, un nuovo progetto di formazione

Un nuovo progetto di formazione creato da Eurolingue School in collaborazione con il Dipartimento linguistico dell'ITG "Brunelleschi" di Agrigento.

Il programma, presente sulla piattaforma Sofia del MIUR, si sviluppa nel corso dell'anno scolastico, da ottobre a maggio, per un totale di otto incontri rivolti a studenti e insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Alla fine verrà rilasciato un attestato di frequenza Aisli.

Ogni incontro sarà tenuto da scrittori diversi che affronteranno temi di attualità, sviluppando attività laboratoriali, per un totale di 24 ore. Alla fine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza Aisli.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 26 ottobre alle ore 17.00 con IMD, autore dei libri “Il vurricatore” e "Gli strateghi del male". Si tratterà di storie di uomini e di mafia.

Modera l'incontro Renato Schembri.

PROGRAMMA:

26/10 IMD “Storie di uomini e di mafia”

22/11 Vittorio Alessandro “Il viaggio per mare”

13/12 Stella Vella “Cultura valore costituzionale”

24/1 Alberto Todaro “La parlata giurgintana”

21/2 Donatella Messina “L’autobiografia come cura di sè”

28/3 Adriana Iacono e Lia Lo Bue “Bellezza e paesaggio”

11/4 Renato Schembri “Pratica Mindfulness”

8/5 Laura Sanfilippo “La Sicilia di oggi e la Sicilia de Il Gattopardo”