Emergenza Covid-19, prorogate scadenze Università di Palermo

Prorogati i termini di scadenza all’Università di Palermo. È quanto rendono noto con un avviso agli studenti l’assessore alla Pubblica Istruzione Gisella Mondino e il dirigente del I Settore Michele Todaro.

Nell’avviso, pubblicato sul sito internet del Comune di Sciacca, si fa riferimento in particolare ai termini di pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo di iscrizione all’anno accademico 2019/2020, sia per studenti in corso che fuori corso. Questi termini sono stati prorogati al 31 maggio 2020.

Posticipato dal 6 aprile al 6 luglio il termine di iscrizione e pagamento per la partecipazione alla prima sessione - primaverile dei test online (TOL) per i corsi ad accesso programmato per l’anno accademico 2020-2021. Le prove concorsuali, previste dal 20 al 24 aprile, si svolgeranno a partire da lunedì 20 luglio 2020.

Per ulteriori informazioni o assistenza, gli studenti si possono rivolgere allo Sportello Universitario del Comune di Sciacca, inviando una email a unisciacca@unipa.it o telefonando al numero 3487785631 o al centralino del Comune di Sciacca (092520111).