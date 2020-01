Educazione sessuale e affettiva, un "corso" nelle scuole di Favara

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Ha avuto inizio in questa settimana l’intenso percorso di educazione sessuale ed affettiva, in tutte le scuole di Favara, promosso dal Consultori Familiare Centro Donna George Sand. Quest’anno il Consultorio Familiare, per coinvolgere l’intera comunità scolastica nello sforzo educativo sull’educazione sessuale, ha proposto ad ogni singolo istituto scolastico di dedicare una settimana (diversa per ogni istituto) al benessere sessuale ed affettivo, coinvolgendo l’intera comunità scolastica, con momenti specifici di incontro con il personale insegnante e con le famiglie. La prima settimana dedicata al benessere sessuale ed affettivo, si svolge presso l’Istituto Comprensivo “Gaetano Guarino” di Favara, con attività specifiche di gruppo dedicate alle ragazze e ai ragazzi delle terze classi della scuola secondaria di primo grado: 3ªA, 3ªB,3ªC,3ªD,3ªE.

Gli incontri sono curati dagli operatori del Consultorio Familiare Centro Donna George Sand onlus - Favara: dott.ssa FEDERICA ARANCIO ostetrica, dott.ssa MARIA ANGELA FRENNA psicologa – psicoterapeuta, dott.ssa ANNA MILIOTO assistente sociale. Referente per l’attività per l’I.C. “G.Guarino” è l’Ins. MARISA CARAMAZZA. A conclusione degli incontri con i gruppi classe coinvolti, la dott.ssa ANNAGRAZIA SFERRAZZA, filosofa, dirigente del Centro Donna, guiderà i ragazzi all’uso dell’App predisposta per verificare il livello di comprensione del percorso educativo Il progetto di educazione sessuale presso l’Istituto Comprensivo “Guarino” si interfaccia con il progetto scuola e formazione nella corresponsabilità educativa. Nell’ambito di questo progetto e in collegamento con l’attività di educazione sessuale, il 30 Gennaio ha luogo l’incontro con i genitori, sul tema “Educare all’affettività e all’amore”. Intervengono la dott.ssa GABRIELLA BRUCCOLERI, Dirigente I.C, “G. Guarino” – Favara, la dott.ssa MARIANNA SCHEMBRI, ginecologa Consultorio C. Donna G. Sand e l’ Ins. LILIANA VARISANO referente progetto scuola e formazione nella corresponsabilità educativa. La settimana sul benessere sessuale ed affettivo si svolgerà negli altri Istituti comprensivi secondo il seguente calendario: - 10-13 febbraio I.C. “Bersagliere Urso-Mendola”; - 2-6 marzo I.C. “V. Brancati”; - 16-20 marso I.C. “Falcone Borsellino” Secondo gli Standard per l’Educazione Sessuale in Europa e le linee guida OMS i progetti di educazione sessuale, devono integrarsi a più ampi percorsi di educazione all’affettività, adeguati alle età dei destinatari, e fornire strumenti molto utili allo sviluppo della persona. La delicatezza dei problemi esige un serio confronto e piena collaborazione e corresponsabilità tra i vari soggetti che in vario modo sono chiamati a promuovere l’educazione alla salute e al benessere delle ragazze e dei ragazzi. Le attività di educazione sessuale ed alla affettività, sono finanziate dall’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia e concordate co l’Asp di Agrigento. Dott. Arch. Luigi Sferrazza Presidente Centro Donna George Sand Onlus