"Portavoce della cittadinanza europea", ci sono anche due docenti dell'istituto "Odierna"

Ancora successi per l’Istituto Odierna di Palma di Montechiaro, il Prof. Rosario Vaccaro ed il Prof. Carmelo Ferrara nell’elenco dei quindici "Portavoce della cittadinanza europea", ovvero i docenti risultati più attivi nell'anno scolastico 2018-2019 tra oltre 11mila insegnanti sui percorsi attivati dal Dipartimento Politiche Europee. Il riconoscimento è stato introdotto per la prima volta quest'anno, dal Dipartimento, per premiare l'impegno e l'entusiasmo dei tanti docenti che portano l'Europa nelle proprie classi utilizzando gli strumenti della piattaforma "Europa=Noi" e favorendo in questo modo la conoscenza da parte degli studenti della storia, dei valori, delle istituzioni e dei programmi europei, con particolare attenzione ai diritti e doveri connessi alla cittadinanza e ai Trattati. Grande soddisfazione del dirigente scolastico Annalia Todaro sotto la cui guida l’Odierna sta incanalando successi su successi. La nomina dei due docenti oltre che un successo per l’ Istituto Odierna è una bella affermazione anche per tutta Palma di Montechiaro.