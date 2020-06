Al Toscanini le prime lauree on line, ecco tutti gli artisti con i titoli accademici

Al via la terza sessione di laurea dell'istituto superiore di studi "Arturo Toscanini". Gli esami, per la prima volta, a causa dell'emergenza Coronavirus, si svolgeranno in modalità telematica.

Da oggi e fino al 6 giugno si svolgeranno le lauree dei corsi accademici di primo e secondo livello di alta formazione musicale (Afam) dei seguenti strumenti classici e jazz e relativi candidati: pianoforte (Sabrina Ciliberto, Alessandra Curreri), Chitarra (Andrea Carlo Raineri), Flauto (Antonella Puleri), Eufonio (Giuseppe Consiglio), Pf Jazz (Marco Cervello, Andrea Conti), Batteria e Percussioni Jazz (Giuseppe Oliveri, Domenico Gambino, Sebastiano Valenza), Canto Jazz (Pasquale Bono, Francesca Bonura, Rosalinda Armetta, Francesca Bongiovanni, Anita Palumbo), Chitarra Jazz (Stefano Di Costa, Alessandro Schittone), Basso elettrico (Vincenzo Ruffo, Giusi Farina, Edoardo Arcuri, Gerlando Callea).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Nell’augurare buon lavoro alle commissioni - commenta la direttrice Mariangela Longo - e un grande in bocca al lupo a tutti i laureandi, è doveroso rivolgere un pensiero di cordoglio per tutte le vittime della pandemia a cui vogliamo dedicare questa sessione straordinaria".