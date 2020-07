Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, assistenti Asacom incontrano i vertici del Comune

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In riferimento alla riunione svoltasi Sabato 4 Luglio, presso la sede della fondazione Sciascia di Racalmuto, dove le famiglie dei bambini diversamente abiliassieme a noi tutte hanno incontrato l’assessore ai servizi sociali Angelo Curto, vogliamo ringraziare i genitori per averci invitato e per il pugno di ferro che hanno avuto, per essersi battuti affinché non vengano violati i diritti dei bambini.

Tutte le Assistenti Asacom speriamo che l'impegno preso dall'amministrazione anche con noi, sia volto sempre a garantire la tutela del bambino e delle famiglie, non solo quest'anno ma anche per gli anni futuri.

Assieme ai genitori abbiamo fatto notare che affidando la gestione alla cooperativa, il servizio avrebbe avuto un costo assai più elevato solo a favore della cooperativa, spesso si parla di disabilità durante le campagne elettorali, per poi dimenticarsene appena eletti, ma non è questo il caso visto che l’assessore si sta impegnando a 360 °

Sottolineiamo che i diritti dei bimbi sono inalienabili e che una società può ritenersi civilizzata solamente se anche il più debole può avere gli stessi diritti ed opportunità di tutti gli altri.

Anche noi come i genitori abbiamo apprezzato le scelte comunicate dall’assessore durante la riunione.