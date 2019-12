Alternanza scuola - lavoro, l'incontro al consorzio Empedocle

L’ampia offerta formativa del consorzio universitario di Agrigento, si arricchisce di un ulteriore servizio per gli studenti della provincia relativo ai “percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento”.

Per questo motivo, si è tenuto un incontro nella sede universitaria tra Il presidente del Consorzio Empedocle Giovanni di Maida, Enza Ierna , coordinatrice di tale attività per il Consorzio, i dirigenti degli istituti superiori di secondo grado della provincia di Agrigento, docenti, tutor e referenti scolastici, per discutere e mettere in atto i percorsi e le modalità che riguardano appunto l’alternanza scuola-lavoro.

Durante l’incontro i rappresentanti del Consorzio, hanno illustrato le varie opportunità formative, in relazione ai corsi universitari presenti e dei tutor esterni disponibili, mantenendo la precisa volontà di agevolare al massimo gli studenti delle scuole coinvolte, nelle loro esigenze organizzative e logistiche e concordando il percorso formativo e di orientamento finalizzato alla scelta oculata della prosecuzione degli studi.

Tra i criteri di individuazione della scuole che parteciperanno a questo progetto, si è tenuto conto della loro dislocazione sul territorio, in modo da coprire una vasta area della nostra provincia e nello specifico, sono state stipulate convenzioni con Il Liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento,il Liceo Scientifico e Linguistico e Linguistico Leonardo di Agrigento, l’I:I:S:S: “E. Fermi” di Sciacca, L’I.I.S.S. “ F. Crispi” di Ribera, l’I.I.S.S. “ G. B. Odiena” di Palma di Montechiaro, l’I.I.S.S. “ Galileo Galilei” di Canicattiì e il Liceo “ Linaner” di Licata