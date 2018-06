"Lasciateci ballare", spettacolare musical all’istituto comprensivo “Quasimodo”

Gli alunni dei plessi Fava, Di Giovanni e Tornabene che fanno capo all’istituto comprensivo "Quasimodo" di Agrigento hanno dato vita a uno spettacolo che ha ben poco da invidiare a simili manifestazioni che vedno protagonisti dei professionisti.

È stato l’atto conclusivo dei moduli Pon “Lasciateci ballare” che ha avuto come tutor l’insegnante Andreana Iacono e “Andiamo in scena” con tutor l’insegnante Rita Cammarella.

Durante gli incontri, gli alunni, diretti dall’esperto Marco Savatteri, in collaborazione con i ragazzi della Casa del Musical, hanno avuto la possibilità di accostarsi all’arte del canto, del ballo e della recitazione ed esprimere tutta la loro creatività e la loro voglia di mettersi in gioco e di farcela.

Ed è stato proprio così, perché dopo ore e ore di lezione e di prove, i ragazzi sono riusciti a calcare il palco in modo professionale, portando in scena pezzi dei musical “Grease”, “La famiglia Addams”, “Matilda” ed un medley delle colonne sonore dei cartoni animati della Disney.

L’emozione è stata palpabile per tutta la durata dello spettacolo, il pubblico giunto numerosissimo, ha espresso tutto il suo entusiasmo con scroscianti e ripetuti applausi a scena aperta e grandi complimenti e apprezzamenti per i protagonisti.

“È stata una bellissima esperienza, positiva e costruttiva per tutti i nostri alunni”, sono queste le parole pronunciate dalla D.S. Nellina Librici, al termine dell’esibizione, con le quali ha voluto ringraziare tutte le figure coinvolte nella riuscita dello spettacolo.

“Lasciateci ballare” e “Andiamo in scena” sono solo due degli otto moduli del progetto Pon “Comunque vada sarà un successo”, che l’istituto comprensivo "Quasimodo" ha proposto alla sua utenza e che ha coinvolto circa 250 alunni dei due ordini di scuola che hanno partecipato assiduamente.

Tutti i moduli sono stata portati a termine con grande successo e con l’organizzazione di varie manifestazioni finali come mostre di pittura e manufatti in ceramica, gare sportive, reportage televisivi e musical.

Giorno 12 verrà concluso il Pon di Lingua inglese “Give me five”, che ha come figura di esperto la professoressa Federica Quadrone e di tutor l’insegnante Andreana Iacono, ed è rivolto agli alunni dei plessi Tornebene e S. G. Bosco, che saranno impegnati nel sostenere gli esami per il conseguimento della certificazione europea Cambridge.

“È stata un’esperienza faticosa – ha confidato l’insegnante Iacono - ma edificante e soddisfacente allo stesso tempo, quindi, sicuramente da ripetere, per dare l’opportunità agli alunni di crescere, formarsi e diventare degni cittadini del futuro”.