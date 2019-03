Dispersione scolastica, arrivano dei soldi: ecco i Comuni che ne beneficeranno

Ci sono anche dei Comuni dell'Agrigentino fra i 95 selezionati In Sicilia che potranno beneficiare del contributo dei 50 milioni messo a disposizione per le scuole di 292 aree del territorio nazionale per la lotta alla povertà educativa minorile e alla dispersione scolastica, attraverso un decreto interministeriale tra i ministero dell'Interno, Istruzione e Giustizia.

I Comuni della provincia selezionati sono: Agrigento, Canicattì, Casteltermini, Favara, Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto, Raffadali, Santa Margherita di Belice e Sciacca.