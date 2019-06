Concorso di musica per scuole medie, primo premio a Tumminello

Il secondo posto è andato, tra gli altri , agli alunni dello stesso istituto ed in particolare Giorgia Rizzo e Daniel Minio per il loro brano eseguito con il flauto traverso e a Simone Peretti, anche lui flauto traverso. Soddisfatti gli insegnanti ed in particolare Jian Angela Wang (pianoforte), Crocetta Farruggia (flauto traverso) e Valerio Massaro (chitarra)