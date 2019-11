Scuole, sempre meno iscritti: calano del 40 per cento le classi

Rispetto all'anno scolastico 2017-2018 ci sono 1.622 studenti in meno. In totale sono 63.827, ma c'è stato un calo del 40 per cento delle classi. La scuola dell'infanzia conta di 9.308 bambini in 468 sezioni, la primaria ha 19.016 alunni in 1.031 sezioni, la media 13.328 studenti in 650 sezioni e le superiori hanno 22.175 studenti in 1.020 classi. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia e i dati sono dell'ufficio scolastico regionale. Negli istituti superiori, 10.670 sono iscritti nei licei, 5.722 negli istituti tecnici e 5.733 negli istituti professionali. Si tratta di dati che mostrano una certa sofferenza del mondo scuola.

Gli alunni con disabilità sono complessivamente 1.669 e incidono sul totale degli alunni per il 2,61 per cento.