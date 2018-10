Il 29,1 per cento dei giovani abbandona gli studi: il dato è allarmante

Il 16 per cento dei giovani - d'età compresa tra i 18 e i 24 anni - ha abbandonato, nel 2017, gli studi. Ed è in aumento anche il dato di coloro che si sono iscritti al primo anno di scuola superiore senza ultimare l'anno scolastico. A riportare i dati Istat, analizzando cosa sia accaduto nell'ultimo quinquennio, è il quotidiano La Sicilia. Nell'anno scolastico 2013/2014, il numero degli iscritti è stato di 5.263, ma al quinto anno - quindi nel 2017/2018 - sono arrivati soltanto in 3.989 studenti. Sono stati, dunque, 1.634 - ossia il 29,1 per cento - ad avere abbandonato gli studi durante in quinquennio.

Nel periodo compreso tra il 2003/2004 e il 2013/2014 si sono iscritti al primo anno 67.187 ragazzi, ma soltanto 44.049 hanno terminato gli studi, mentre il 34,4 per cento hanno abbandonato.