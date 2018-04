Servizi per medici e pazienti, si presenta la Fimsi

In occasione della Giornata Mondiale della Salute sarà presentata a Sciacca, sabato 7 aprile alle 17.30 presso l’ex Convento San Francesco, la Fimsi, Federazione Informativa Medico Sanitaria Italiana, un ente di promozione sociale e di informazione su tematiche medico–sanitarie, che avrà sede operativa a Sciacca e che si propone di offrire a medici e pazienti tutta una serie di servizi che vanno dall’informazione alla formazione, per arrivare fino a più avanzati sistemi come l’app specifica e un portale dedicato alla telemedicina.

L’idea si sviluppa in collaborazione con un team di professionisti del settore medico e della comunicazione che, in occasione della presentazione al pubblico della Fimsi, parleranno di alcuni dei principali servizi offerti dalla Federazione. A partire da “Punto salute News” la rivista medico-sanitaria della Fimsi con rubriche tematiche, articoli ed approfondimenti, con direttore responsabile la giornalista Rosy Abruzzo, fino a “La dieta assolutamente Siciliana” il libro, edito da MedicaLine e pubblicato da Fimsi presso Melqart Communication, scritto dai dottori Salvo e Gianluca Lo Forte, Nino Sandullo, Giuseppe Napoli, Cosimo Toto e con la prefazione dello chef Giovanni Montemaggiore.

Saranno presenti ad aprire i lavori il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti e l’assessore alla Famiglia, Scuola e Politiche sociali, Annalisa Alongi. Introdurranno il dottore Giuseppe Lo Scalzo del Distretto di Sciacca Asp 1, con un intervento sul valore della Giornata Mondiale della Salute e Cosimo Toto, che toccherà il tema dell’aumento delle patologie legate alla cattiva alimentazione.