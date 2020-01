Marinello: "Pronte sei ambulanze per gli ospedali dell'Agrigentino"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Come avevamo detto pochi giorni fa, gli impegni sono stati mantenuti: le 6 ambulanze destinate ai presidi ospedalieri dell'agrigentino sono appena state consegnate; sono già state collaudate e immatricolate e finalmente, sono a disposizione dei nostri Presidi Ospedalieri.

Le ambulanze sono così destinate: N.2 Sciacca (Una di Rianimazione e una di trasporto); N.2 Agrigento (Una di Rianimazione e una di trasporto); N.1 Licata; N.1 Canicattì. Oggi è un bel giorno per il nostro territorio e la salute di tutti i cittadini”. Lo comunica in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle Rino Marinello.