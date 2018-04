Sanità, Psi: "Migliorare servizi in ospedale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Malgrado l'impegno notevole dei medici e degli infermieri che operano tra mille difficoltà e che vanno ringraziati per la loro abnegazione il pronto soccorso dell'Ospedale civile presenta forti criticità per l'alto numero degli utenti che ogni giorno sono costretti a ricorrere al nosocomio di Agrigento.

Il problema non solo è agrigentino ma siciliano in quanto la carenza di medici ed infermieri pesa notevolmente sula regolare conduzione di servizi indispensabili come il pronto soccorso e la gestione dell'astanteria. E' noto che per carenza di strutture efficienti si muore di più al Sud rispetto al Nord dove esistono strutture efficienti e dove è possibile come in Emilia Romagna e Toscana abbattere le liste d'attese.

Il nuovo manager dell'Asp di Agrigento intervenga per sanare questi disservizi per migliorare una situazione non più tollerabile anche se piccoli segnali di inversione di tendenza fanno ben sperare. Staremo quindi ad aspettare l'esito degli impegni che non possono essre disattesi