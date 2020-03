Prevenire il contagio da Coronavirus, allestita in ospedale la tenda pre triage

E’ stata montata, nella zona adiacente all’ingresso del Pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, la tenda di pre-triage, riservate a coloro che presentano potenziali sintomi ascrivibili al "Coronavirus".

La tensostruttura è stata allestita dalla Protezione civile seguendo le direttive della Regione siciliana, a loro volta contenute nelle linee guida emanate dal Ministero della Salute allo scopo di fronteggiare gli eventuali casi sospetti di "Covid-19".

Le tende, montate anche in altri presidi ospedalieri della provincia, serviranno ad evitare il contatto di soggetti potenzialmente affetti dalla patologia respiratoria con gli altri pazienti dell'ospedale, per i quali sono state comunque previste alcune limitazioni, come il vincolo della presenza di un solo accompagnatore per persona.

La direzione sanitaria dell’ospedale San Giovanni di Dio ha predisposto una campagna informativa mirata, rivolta ai fruitori dell’ospedale con numeri telefonici e regole da osservare, per prevenire il rischio contagio.