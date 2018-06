Malattie psicogeriatriche, esperti a confronto in due giornate di studio

Tornano le "Giornate Psicogeriatriche Agrigentine”, quest'anno giunte alla settima edizione. Il convegno si terrà ad Agrigento presso l’Hotel Tre torri l’8 e il 9 giugno e vedrà la partecipazione di diversi relatori che operano nel campo psicogeriatrico a livello nazionale.

È prevista una sessione medico-legale, nella quale magistrati, avvocati e medici affronteranno il tema della "Responsabilità civile e penale medica alla luce della legge Gelli-Bianco". Interverranno, inoltre, gli psicologi operanti nel più ampio progetto di psicogeriatria territoriale, i quali esporranno i progetti Alzheimer che hanno permesso di migliorare l’assistenza del paziente affetto da demenza nell’ambito del territorio e dei centri diurni.

Gli studi epidemiologici condotti negli ultimi anni - si legge in una nota - hanno confermato un esponenziale aumento della demenza nelle fasce di età più avanzate della popolazione che, in quanto a maggior rischio di fragilità psicofisica, necessitano di un approccio globale ed integrato di cure. "L’aumento della frequenza di problemi riguardanti la salute mentale negli over 65 richiede uno specifico approccio diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed obbliga a ripensare lo scenario di cura di una patologia così complessa qual è la demenza”, osserva lo psichiatra e farmacologo Giuseppe Provenzano, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Malattie Psichiatriche Degenerativo-lnvolutive dell’Aso di Agrigento e presidente della Sezione Sicilia Aip, Associazione italiana psicogeriatria.

“Oggi possiamo affermare – aggiunge - di non disporre ancora di una risposta terapeutica adeguata all’Alzheimer, ma di avere in tasca uno strumento potente chiamato relazione. Una relazione umana che, fondata sui pilastri del con-tatto, del rispetto della dignità, delle autonomie e delle emozioni, può consentire attimi di vita, di respiro, di complicità nonostante la malattia, uno strumento capace di costruire un ponte integrato all’assistenza, al rispetto ed alla tutela per raggiungere le persone che con-vivono con la demenza”.