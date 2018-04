Carenza di medici e personale negli ospedali, conto alla rovescia per il concorso

Concorso pubblico per l'assunzione all'Asp di Agrigento di dirigenti medici, infermieri e personale sanitario. Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana dello scorso 6 aprile. La scadenza di partecipazione e fissata per il 6 maggio. Chi è in possesso dei requisiti, sarà inserito nella graduatoria per ciascun profilo. Faranno fede l'anzianità di servizio e, a parità di anzianità, il più giovane di età.

Con questo concorso pubblico, l'Asp cerca di correre ai ripari per fronteggiare la carenza di organico nel territorio agrigentino. Nel distretto di Agrigento - si legge sul quotidiano La Sicilia - risultano vacanti 2 posti, nell'ambito territoriale di Favara. Lo stesso in quello di Sciacca, nell'ambito territoriale Sciacca-Caltabellotta, ed un posto nell'ambito territoriale di Menfi.

Nel distretto di Casteltermini, per gli ambiti di Cammarata e San Giovanni Gemini, risulta un posto da coprire, mentre nel distretto di Licata, si contano un posto vuoto nell'ambito di Licata ed un altro in quello di Palma di Montechiaro.