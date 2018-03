Carenza di medici negli ospedali, Cattolici in politica: "Salute non negoziabile"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Davvero negli ospedali della provincia di Agrigento manca un esercito di medici ed infermieri?

A seguito delle notizie diffuse dall’agenzia territoriale Ethikos con sede in Agrigento, da cui si evince che nella ASP di Agrigento mancherebbero diverse centinaia di medici ed infermieri nonché di posti letto, il Movimento Cattolici in Politica, che racchiude diverse sigle di cattolici impegnati nei diversi settori, ha ritenuto di inoltrare una Lettera al Direttore dell’ASP di Agrigento per un incontro al fine di conoscere l’esatta consistenza del fenomeno e se i numeri pubblicati dall’agenzia Ethikos rispondano al vero. In questo caso la situazione sanitaria nella provincia di Agrigento sarebbe non solo drammatica ma verrebbe messo in discussione il diritto alla salute sancito dalla Costituzione.

Non sono pochi i casi in cui cittadini anziani sono costretti a sostare a lungo nelle corsie dei Pronto soccorsi dei nosocomi prima di essere visitati o trasferiti nei reparti, creando molto disagio.

La salute di ogni cittadino è un bene non negoziabile, e per tal ragione il Movimento Cattolici in Politica si auspica che questo incontro chiarificatore avvenga nel più breve tempo possibile, avendo a cuore il problema della sanità.