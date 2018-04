Cannabis medica in Sicilia, esperti a confronto: presenti anche Razza e Armao

"Cannabis medica, esperienza terapeutica in Sicilia e Sistema sanitario regionale", questo è il tema dell'incontro in programma venerdì 20 aprile alle 16 presso lo spazio Temenos di via Pirandello organizzato dal Rotary Club di Agrigento in collaborazione con la Federazione Ordini Farmacisti, l'Ordine dei Medici e con il patrocinio del Comune di Agrigento.

Dopo gli indirizzi di saluto del sindaco Lillo Firetto e dei rappresentanti del Rotary e degli ordini professionali organizzatori della giornata interverranno Gaetano Armao, vice presidente e assessore all'Economia della Regione Sicilia, Ruggero Razza, assessore regionale alla Sanità, Valerio Cimino, Gerlando Alongi, Sergio Chisari, Carlo Privitera, Monica Sapio, Giusy Fabio e Santa Sarta. Modera Paolo Minacori del Rotary Club di Agrigento.