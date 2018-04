"Bollino rosa" per il "San Giovanni di Dio": ecco i servizi per la salute della donna

"Bollino rosa" per l'ospedale "San Giovanni di Dio". In occasione della terza "Giornata nazionale della salute della donna", anche la struttura sanitaria di Agrigento aderisce all'H-Open week con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili.

Mercoledì, al reparto di Oncologia del "San Giovanni di Dio" si terrà - dalle 14 alle 19 - un incontro aperto su "Alimentazione e cancro". Lo stesso giorno, sempre ad Oncologia, che si trova al secondo piano della scala C, verrà data consulenza psicologica e consulenza familiare. L'indomani, dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 17, ci sarà l'incontro "I disturbi dell'alimentazione: un disturbo femminile? Informazione su 'La prevenzione e le buone pratiche nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione'. Durante la giornata sarà possibile richiedere brevi consulenze su problematiche e disturbi dell'alimentazione. La location, in questo caso, è il dipartimento Salute mentale: al secondo piano della scala D.

Sabato 21, dalle 9 alle 12, a Pediatria, si terrà l'incontro su "Prevenzione, diabete e obesità". Vi sarà anche una discussione sull'approccio psicologico e, come sempre, la distribuzione di materiale informativo.