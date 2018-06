Telemedicina nel reparto di Oncologia, attivata convenzione col Policlinico di Palermo

Al via il servizio di televisita e teleconsulto odontostomatologo per i pazienti oncologici. Sarà attivato nel reparto di Oncologia dell'ospedale "San Giovanni di Dio", diretto da Alfredo Butera.

L'Asp - si legge sul quotidiano La Sicilia - ha stipulato una convenzione con il Policlinico "Giaccone" di Palermo, attraverso cui si eseguono visite in diretta, mediante la comunicazione in tempo reale ed in presenza del paziente (televisita) od in sua assenza (teleconsulto) e visite in differita, archiviando dati clinici e strumentali da sottoporre all'Unità operativa di medicina orale del Policlinico.

Il reparto di Oncologia si è dotato di una telecamera da inserire nel cavo orale del paziente, manovrata dall'operatore seguendo le indicazioni dello specialista del Policlinico.