L'assessore Razza promette 2,5 milioni per la sanità agrigentina

Ammontano a 2,5 milioni di euro i fondi destinati dalla Regione siciliana per la sanità agrigentina. I numeri sono stati resi noti dall'assessore alla Salute, Ruggero Razza, incontrando la stampa durante l'inaugurazione del nuovo pronto soccorso all'ospedale Civico di Palermo.

L'assessore ha annunciato fondi complessivi di 30 milioni di euro destinati dalla Regione siciliana per la sanità nell'Isola. Di questi 26 milioni di euro sono investimenti già autorizzati e più di 4 milioni per la rete radio 118 e 113.

Alla provincia di Catania saranno destinati 6,4 milioni, poi 4,9 milioni di euro per Palermo, 3 milioni per Trapani, 2,5 milioni per Agrigento, 2,4 milioni per Siracusa, 2,3 per Messina, 1,8 milioni per Ragusa è un milione per Enna.