Discarica abusiva nella zona industriale, Gramaglia chiede interventi

Il consigliere comunale di Forza Italia di Agrigento, Simone Gramaglia, ha diffuso un video testimoniante la condizione di estremo degrado in cui versa una parte della zona industriale agrigentina, a cavallo tra i Comuni di Agrigento, Favara e Aragona.

Si tratta di un’ampia zona a ridosso delle strade di transito che è stata adibita, ormai da tempo date le proporzioni, a discarica abusiva di ogni genere di rifiuti, finanche grossi elettrodomestici. Simone Gramaglia afferma: “Prima di preoccuparsi di affari burocratici legati a confini, particelle catastali, regolamenti e questioni di ‘carta’ varie, sarebbe opportuno garantire che simili scempi, come quello in corso nella zona industriale agrigentina, non si verifichino. Il territorio è allo sbando”.