Elezioni amministrative 2020, c'è chi rivuole "in pista" Marco Zambuto

Il suo nome è stato fatto più volte in questi anni: lo si voleva candidato alle elezioni provinciali o impegnato in trattative per candidature parlamentari. Alla fine le notizie più fresche, e forse un po' più concrete, vorrebbero Marco Zambuto, ex sindaco di Agrigento, possibile concorrente alle prossime elezioni comunali come "anti Firetto". La maggior concretezza - per quanto possa essere concreta la politica - nasce dal fatto che di Zambuto in questi giorni si parla molto negli ambienti "informati", con esponenti dell'area riconducibile al vicepresidente dell'Ars Roberto Di Mauro che starebbero addirittura sondando il territorio di un possibile "gran ritorno" in scena dell'avvocato, dimessosi dalla carica nel giugno del 2014 in seguito ad una condanna poi ribaltata in appello per abuso d'ufficio.

Il nome di Zambuto sarebbe visto con attenzione da molti, perché, se il suo abbandono non vide, esattamente, scene di disperazione per le strade di Agrigento, c'è chi riporrebbe in lui il "fascino dell'usato sicuro" che potrebbe essere una carta utile in una campagna elettorale, quella del 2020, che si annuncia come una delle più fiacche degli ultimi anni.

C'è da considerare, ovviamente, l'ipotesi che il nome di Zambuto sia stato fatto con uno scopo preciso: confondere le acque in vista di un "vero" candidato da lanciare nella competizione solo poco prima del voto. Ma questo, evidentemente, lo potremo scoprire solo con il tempo.