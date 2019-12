Vox Italia arriva in città: incontro con il filosofo Diego Fusaro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il 19 Dicembre ad Agrigento con il tema "I giovani e la filosofia" si terrà un incontro di Vox Italia il partito nato dalle idee di Diego Fusaro il famoso filosofo che “ha come motto: Valori di destra e idee di sinistra proprio per sparigliare le carte”, spiega Fusaro. “Noi rivendichiamo appieno le idee della sinistra classico-marxista, non quella ‘fucsia’ e arcobaleno, ma quelle di sinistra ‘rosse’, che hanno a cuore: lavoro, diritti sociali, lotta per l’emancipazione, solidarietà. Rivendichiamo appieno anche i valori di destra della borghesia come: la religione, la trascendenza, il senso della patria, il senso dell’appartenenza a un’identità”.

L'incontro aperto a tutti e in special modo ai giovani sarà un modo per esporre le proprie idee su questo governo e sull'attuale amministrazione che ci governa.