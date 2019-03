Naro, ecco il nuovo candidato sindaco: è Vincenzo Giglio

Il comandante della Polizia provinciale Vincenzo Giglio è il secondo candidato sindaco di Naro. L'annuncio è avvenuto, come è ormai un po' prassi diffusa, sui social network.

"Cari amici, ci metterò il cuore in questa nuova avventura. Insieme possiamo e dobbiamo cambiare la nostra Naro. Tanti parlano di numeri e voti, noi parliamo di programmi. Il nostro programma per Naro nasce dall'intesa con gli amici di Cantiere Futuro, dall'associazionismo e dalla società civile - spiega Giglio - . La nostra proposta si basa su un sistema di ideali e principi per il perseguimento, principalmente, dei seguenti obiettivi: legalità e trasparenza amministrativa; riorganizzazione degli uffici ed ottimizzazione delle risorse umane del Comune per garantire maggiore efficienza e più servizi; arte cultura turismo; agricoltura ed attività produttive; viabilità e traffico; politiche sociali ed associazionismo; altre idee e progetti".