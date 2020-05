Arresto Vincenzo Caruso, l'assessore regionale Falcone: "Verrà rimosso dall'incarico"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Rivolgiamo alla magistratura e alle forze dell’ordine un plauso per l’azione investigativa condotta a Caltanissetta, ringraziando gli inquirenti per l’impegno quotidianamente profuso nel contrasto alla corruzione. L’ingegnere Vincenzo Caruso sarà subito rimosso dal suo incarico”.



Lo dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a seguito dell’arresto dell’ex soprintendente ai Beni culturali di Caltanissetta.



“Agli imprenditori, inoltre, vogliamo formulare l'invito a rivolgersi alle autorità per denunciare quegli episodi che incrinano la credibilità della Pubblica amministrazione siciliana, offuscando anche il valore di tutti quei lavoratori che ogni giorno compiono nella legalità il proprio dovere", conclude Falcone.