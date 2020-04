Migranti trasferiti al Villa Sikania, Rosselli (Lega): "Scelta irresponsabile"

Trasferimento temporaneo di migranti all'interno dell'ex "Villa Sikania", interviene la Lega di Agrigento: "Si tratta di una scelta scellerata".

A prendere posizione è il commissario provinciale della Lega Sicilia per Salvini Premier, Massimiliano Rosselli, il quale diffonde alla stampa una serie di interrogativi. "Come e perché - scrive - tali operazioni di collocamento dei migranti sono state eseguite, senza che fossero informati i sindaci della Provincia e quello di Siculiana in specie, dove ad oggi i casi di contagio equivalgono a zero? Come è possibile esporre con assoluta negligenza una intera comunità e territorio ad un’incombente pericolo di un possibile contagio contribuendo a creare le condizioni di diffusione epidemiologica del Coronavirus? Dove troverà (o ha già trovato) il Governo il denaro per riattivare una struttura ormai chiusa dall’autunno 2019 (con tutti i connessi servizi: utenze, acqua, vestiario, servizi mensa, alimenti, servizi medici e medicine, pulizie, etc) e adeguarla ai requisiti normativi richiesti? E come mai i cittadini, i lavoratori e le famiglia della Provincia di Agrigento attendono ancora risposte rispetto ai sostegni economici annunciati con il Decreto “cura Italia” e i tanti Dpcm, e i soldi per operazioni di accoglienza si trovano ipso facto?".

"Come sempre - continua Rosselli categorico - ci si rassegna alla certezza che le risposte non arriveranno mai, ma certo è che, mentre la politica locale, regionale e i rappresentanti in parlamento minacciano interrogazioni, tali decisioni e condotte assunte dalle autorità di Governo, restano gravemente irresponsabili e potenzialmente dannose per la salute dei nostri cittadini come per gli immigrati stessi, al punto da augurarci che 'qualcuno' non debba presto rispondere di 'diffusione colposa di epidemia' e che ciò non abbia a comportare ulteriori voci di 'morte come conseguenza di altro delitto'".

