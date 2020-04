Migranti Siculiana, Gallo: "Le regole valgono per tutti oppure no?"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Condivido senza alcuna riserva, sostengo con fermezza, e lo rilancio subito al governo della Regione Siciliana, l'appello lanciato dal sindaco di Siculiana, Leonardo Lauricella, nei cui Comune, in un ex Hotel, sono stati appena trasferiti e trattenuti in quarantena oltre 70 migranti".

Così dichiara il deputato regionale e vice coordinatore regionale di Forza Italia, Riccardo Gallo, che aggiunge: "E' bene che in Italia e in Sicilia ci si decida al più presto: se le regole contro il contagio da coronavirus sono valide per tutti oppure no. E' inammissibile, intollerabile, oltre che pericoloso, esporre così al rischio la comunità di Siculiana o di altri territori dell'Isola. Lo stesso presidente del Consiglio Conte ha vietato gli approdi alle Ong proprio in ragione di ciò. Non si può da una parte vietare, giustamente, il rientro a casa in Sicilia di un giovane dal nord, e allo stesso tempo agire come si è appena agito a Siculiana. Il governo, la prefettura, le istituzioni tutte intervengano a rimedio".