Villa Betania, question time di Palermo: "Fare chiarezza sui debiti"

"Dopo le ultime di una serie di allarmanti notizie relative alla casa di cura per anziani 'Villa Betania' non possiamo non cercare di accertare quale sia la reale situazione debitoria dell'Ente in merito alle rette che lo stesso deve pagare alle varie strutture ospitanti i nostri anziani".

Ad intervenire è il consigliere comunale indipendente, Nuccia Palermo, che ha protocollato a mezzo pec un'interrogazione in Question Time avente ad oggetto la presunta esposizione debitoria che l'Ente avrebbe nei confronti degli Istituti di cura per anziani.

"Da una parte vi è la preoccupazione per gli ospiti ai quali le varie normative vigenti garantiscono un sussidio da parte dello stato e nello specifico delle amministrazioni comunali, dall'altra vi è la preoccupazione per le casse del Palazzo di Città considerando che eventuali contenziosi persi dall'Ente potrebbero influenzare definitivamente in peggio uno stato già comatoso in cui vive il nostro comune portandolo al temuto blackout finanziario".

"Abbiamo bisogno dei numeri - afferma il Consigliere Palermo - Fare chiarezza sulla possibile esposizione debitoria non può che aiutare il consiglio tutto ad avere la reale situazione di quello che potrebbe essere il futuro di questa amministrazione targata Firetto ma soprattutto della città".

"Chiedo di conoscere quante e quali siano le case di ricovero per anziani alle quali questo Ente paga le rette giornaliere ma soprattutto chiedo di conoscere se esistono e in che misura, citazioni in giudizio nei confronti del comune di Agrigento poste in essere dagli Istituti di cura".

"La politica oggi più che mai sta dimostrando di viaggiare sottotraccia e le ultime candidatura alle politiche lo dimostrano - conclude Nuccia Palermo - Nel nostro piccolo, però, da consiglieri comunali il percorso che dobbiamo tracciare è un percorso a viso scoperto e a testa alta. Per questo motivo chiediamo chiarezza in tutto e per tutto."