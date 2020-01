Il 5 Stelle in visita al comando dei vigili del fuoco di Agrigento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

5 milioni di euro per il 2020, 125 per il 2021, fino ad arrivare a 165 milioni strutturali dal 2022. Sono questi i numeri stanziati nell'ultima Legge di Bilancio per i Vigili del Fuoco che, dopo 30 anni di lotte, hanno finalmente visto i propri compensi e trattamenti previdenziali equiparati a quelli delle altre forze dell'ordine.

Una delegazione del Movimento 5 Stelle di Agrigento, insieme al Deputato Nazionale Michele Sodano, è stata ricevuta dal Comandante Provinciale Ing. Giuseppe Merendini nella Caserma dei VVF di Villaseta per conoscere struttura e organico: "I Vigili del Fuoco sono i primi a essere presenti e a prestare soccorso durante un'emergenza, mettendo a repentaglio la propria vita. È giusto avere alzato i loro stipendi allo stesso livello della Polizia di Stato. Ad Agrigento città, possiamo contare su 150 professionisti che servono con estrema competenza e sincera passione il nostro territorio. Bene anche le 500 nuove assunzioni per il 2020 su tutto il territorio nazionale". Così in una nota Sodano