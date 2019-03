Franco Virone nominato nuovo vicesindaco della giunta Pendolino

Il già presidente provinciale dell'Inca della Cgil di Agrigento, Franco Virone, è il nuovo vice sindaco del Comune di Aragona. Lo ha nominato il primo cittadino Giuseppe Pendolino dopo aver sentito il parere degli altri rappresentanti della coalizione politica.

Franco Virone, 58 anni, ha giurato in municipio e succede a Gianni Graceffa, dimessosi la settimana scorsa per motivi personali.Ha una lunga esperienza di amministratore per aver fatto il vice sindaco dal 2007 al 2012 e per aver ricoperto la carica di presidente del Consiglio comunale di Aragona dal 1997 al 2002