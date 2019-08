Ztl di San Leone, Nobile e Sollano: "Rivedere la chiusura totale"

Zona a traffico limitato a San Leone, i consiglieri Teresa Nobile e Alessandro Sollano chiedono il ripristino della viabilità sul Lungomare Falcone -Borsellino zona piazza Giglia.

"Premesso che condividiamo l’idea della chiusura dell’area, la quale permette di allargare ulteriormente gli spazi a disposizione di quanti decidono di trascorrere in tutta tranquillità la serata all’aperto godendosi il bel panorama che la zona offre - dicono -, non possiamo che constatare che tale chiusura sarebbe stata più funzionale se effettuata ad orari tali da permettere il transito nelle ore mattutine, per poi essere chiusa al traffico dal primo pomeriggio in poi, considerando che è proprio a partire dal pomeriggio che si registra una maggiore concentrazione e frequenza di persone nella suddetta zona. Tale modifica agevolerebbe il traffico che diverrebbe più lineare e scorrevole, si eviterebbe l’afflusso delle auto nelle varie traverse e favorirebbe i mezzi più pesanti in movimento soprattutto nelle ore mattutine per carico e scarico merce".