Spataro (Fi): "In via San Leonardo è emergenza sanitaria"

“Fogna a cielo aperto, zanzare e odori nauseabondi mettono a repentaglio l’integrità fisica degli abitanti della zona di via San Leonardo".

A lanciare l'allarme è il consigliere comunale di Forza Italia Pasquale Spataro. "Di interventi risolutivi non vi è nemmeno l’ombra - continua -. Gli operai di Girgenti acque hanno proceduto a diversi sopralluoghi senza però procedere ad alcuna opera, così anche il Comune. Gli enti preposti intervengano con urgenza per eliminare il problema, diversamente i cittadini della zona, che pagano le tasse più care di Italia, non potranno che rivolgersi alle autorità competenti per tutelare il proprio diritto alla salute che non interessa a nessuno degli organi preposti”.