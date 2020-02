Mani Libere presenta esposto: "Protagonismo civico di convenienza?"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Stamattina abbiamo inviato una Pec con annessi allegati fotografici di segnalazione. Oramai è acclarato, Siamo nella città dove tutto viene strumentalizzato, realizzato spesso illegalmente e camuffato da protagonismo civico, ne abbiamo le prove e non abbiamo problemi a dimostrarlo.

Il protagonismo civico ad Agrigento con questa Amministrazione è diventato protagonismo per convenienza! Abbiamo più volte chiesto che venissero pubblicati i nomi dei protagonisti civici, abbiamo chiesto un regolamento sul protagonismo civico, “protagonista civico è colui che senza nessun interesse, solo per amore della sua città, provvede a effettuare una donazione al comune, che la investe per dare un servizio ai cittadini”.

E’ protagonista civico, chi con un lavoro privato nascondendosi dietro il protagonismo civico apporta delle migliorie o dei benefici ad una attività commerciale di famiglia mettendo in pericolo la collettività?

Le regole veramente non possono e non devono essere Rispettate neanche in casi come il protagonismo civico? Siamo al delirio, all'impunità conclamata, al solito modo furbo di far passare un interesse privato in qualcosa che possa servire a tutti. Dirci indignati è poco e quando tutti capiranno bene di cosa stiamo parlando la vergogna e lo scempio fatto saranno alla luce del sole.

La realtà è davanti agli occhi di tutti, gli unici protagonisti ad Agrigento, sono il sindaco ed il consiglio comunale che gli è servito per “ratificare” il suo lavoro(così ha scritto più volte il sindaco nelle note con la quali parlava di atti da approvare in consiglio comunale come ad esempio la delibera sulla TARI) offendendo di fatto il ruolo del consigliere comunale, senza che nessuno abbia replicato.