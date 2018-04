Via Germi, il consigliere Borsellino: "Ridurre il limite di velocità"

"Ridurre la velocità dei veicoli e dei motoveicoli in via Germi, che collega la via Zuccagnini Orlandini con la via Lucrezio, al Villaggio Mosè". E' questa la richiesta presentata, all'ufficio di Presidenza, dal consigliere Salvatore Borsellino che è stato sollecitato dalle troppe proteste.

Borsellino si rivolge all’assessore comunale alla Polizia urbana, Gabriella Battaglia. “Dopo aver chiesto verbalmente una limitazione della velocità – dichiara il consigliere Borsellino - e non avendo ricevuto nessuna informazione sulla questione, chiedo quali misure intende adottare entro breve tempo l’assessore comunale alla Polizia urbana, per salvaguardare l’incolumità pubblica nella via Pietro Germi, dove si registra un intenso traffico associato ad un alta velocità delle automobili”.