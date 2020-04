Via al Consiglio in digitale, Palermo: "Bisogna aver rispetto della gente in difficoltà"

"Finalmente dopo più di un mese di blocco totale delle attività, il Consiglio Comunale di Agrigento, grazie all'impegno di tutti i consiglieri e del Presidente del Consiglio Comunale, tornerà a riunirsi venerdì prossimo attraverso piattaforma digitale. Le sedute del Consiglio saranno registrate, pubblicizzate e visionabili da tutti".

A comunicarlo è il consigliere del Comune di Agrigento, Nuccia Palermo, la quale annuncia che l'ordine del giorno dovrebbe riguardare gli aiuti economici e le prescrizioni in tema di sicurezza e di contenimento del contagio che il Municipio sta adottando.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La situazione che stiamo vivendo è assolutamente inedita e, fino a qualche mese orsono, inimmaginabile. Proprio per questo motivo - continua Nuccia Palermo - è giusto che si pretenda dalla politica un maggiore sforzo e una maggiore attenzione in ordine a problemi che i cittadini si trovano a fronteggiare per la prima volta e che mai avrebbero pensato di affrontare. Di fronte a un evento così drammatico le difficoltà in cui i cittadini incorrono sono così tante e varie che rischiano di cadere nel vuoto laddove non opportunamente veicolate. Per tale ragione, rivolgo un invito a chiunque sta riscontrando problematiche che possano trovare risoluzione attraverso un intervento politico-amministrativo a segnalarle. La sottoscritta, in tal senso - conclude il consigliere Palermo - si mette a completa disposizione per raccogliere ogni doglianza o proposta che provenga dai suoi concittadini".