Vertice del Pd regionale, Panepinto: "Preoccupazione per le prossime elezioni"

Preoccupazione per le prossime elezioni politiche sono state espresse dal deputato regionale e sindaco di Bivona, Giovanni Panepinto, alla vigilia della riunione di sindaci, dirigenti e parlamentari del Partito democratico che si terrà domani a Palermo, nella sede del Pd regionale.

"C'è la preoccupazione - scrive Panepinto in una nota - che le prossime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato possano diventare l'ennesima sconfitta del Pd siciliano in proporzioni tali da mortificare ed umiliare coloro che credono e vogliano continuare a credere nei valori del Pd. La preoccupazione è legittima per come è stata iniziata e condotta la campagna elettorale per le elezioni regionali, per il pessimo esordio all'Ars del gruppo parlamentare del Pd, per il silenzio assordante sul prossimo appuntamento elettorale a Palermo come a Roma".

"Non si vuole fondare nessuna nuova corrente - scrive ancora Panepinto - ma provare a capire e far capire che serve un impegno straordinario di tutti, il coinvolgimento di tutti i gruppi dirigenti del Pd siciliano a ogni livello, per evitare che il Pd in Sicilia sia marginale e insignificante elettoralmente e politicamente. Bisogna impedire che il disimpegno contagi e abbia il sopravvento".

"C'è tempo e modo - conclude - per impedire che il disimpegno diventi rifugio di tanti militanti e dirigenti democratici. In coloro che si incontrano è chiaro che non c'è voglia di rivincita o pretese di qualsiasi tipo. C'è la consapevolezza, senza nostalgie, che il sogno di un partito democratico plurale e popolare, nato 10 anni fa, di cambiare la Sicilia e l'Italia venga spento".