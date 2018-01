Vertenza Sas, Pullara ad Armao: "Sospendere i licenziamenti"

Il deputato regionale licatese, Carmelo Pullara, ha inviato un'interrogazione all'assessore regionale all'Economia, Gaetano Armao, per la riassunzione dei lavoratori della Sas, la società che fornisce i servizi di ausiliariato agli enti pubblici regionali

"La società Sas, - scrive Pullara - oltre le attività ed il personale, ha acquisito anche numerosi contenziosi. Quest’ultimi, sono scaturiti da ricorsi dei lavoratori ex interinali che avevano svolto attività lavorativa con contratto a tempo determinato presso le strutture ospedaliere delle Asp di Agrigento e Palermo. I giudici hanno condannato la Sas al reintegro dei lavoratori e al pagamento di mensilità pregresse".

"Nella mia interrogazione ho chiesto all’assessore Armao di rginare il gravoso danno economico arrecato dal perdurare dei contenziosi presenti in Sas. Sollecito gli uffici competenti ad avviare l’iter per eventuali proposte transattive e sospendere i licenziamenti tutt’ora in atto in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione”.